القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستقبل مجموعة من المنظمات المحلية في مدينة الحسكة الفارين من المناطق الحدودية التي تتعرض لقصف الجيش التركي، وذلك في صالة رشو بمدخل مدينة الحسكة الغربي.
وتقوم هذه المنظمات باستقبالهم في الصالة على مدار 24 ساعة، كونها تعتبر نقطة وصول النازحين ليتم توزيعهم على مراكز الإيواء في الحسكة بالتنسيق مع مكتب شؤون المنظمات الإنسانية التابعة للإدارة الذاتية في المدينة.
"العين الإخبارية" تزور واحداً من مراكز الإيواء، حيث العشرات من قصص النزوح للسوريين الذين باتوا أمام مستقبل مجهول.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريون في مواجهة العدوان التركي.. موسم النزوح إلى المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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