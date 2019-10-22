سوريون في مواجهة العدوان التركي.. موسم النزوح إلى المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستقبل مجموعة من المنظمات المحلية في مدينة الحسكة الفارين من المناطق الحدودية التي تتعرض لقصف الجيش التركي، وذلك في صالة رشو بمدخل مدينة الحسكة الغربي.

وتقوم هذه المنظمات باستقبالهم في الصالة على مدار 24 ساعة، كونها تعتبر نقطة وصول النازحين ليتم توزيعهم على مراكز الإيواء في الحسكة بالتنسيق مع مكتب شؤون المنظمات الإنسانية التابعة للإدارة الذاتية في المدينة.

"العين الإخبارية" تزور واحداً من مراكز الإيواء، حيث العشرات من قصص النزوح للسوريين الذين باتوا أمام مستقبل مجهول.