الأرصاد تعلن استمرار التقلبات الجوية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة 29 درجة مئوية.

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وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت موجودة وقد تمتد إلى بعض مدن شمال الصعيد لتشمل (المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم) وغيرها من المناطق الأخرى، اعتبارا من عصر اليوم، مشيرا إلى سقوطها أمس على مناطق في القاهرة أبرزها (أكتوبر والهرم) ومناطق كثيرة أخرى.

ونوه إلى أن تعرض البلاد لرياح متوسطة تتراوح سرعتها من 20 إلى 25 كليو مترًا في الساعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتبلغ سرعتها على المناطق الشمالية الغربية 25 كليو متر في الساعة، وتبلغ على المناطق الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 كليو مترًا، وتبلغ سرعتها على مناطق القاهرة والوجه البحري والدلتا 20 كليو مترًا في الساعة، وتتراوح سرعتها على مناطق جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد من 27 إلى 28 كيلو مترًا في الساعة (رياح شديدة)، وتبلغ على أقصى جنوب البلاد 25 كيلو مترًا في الساعة.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة مستمر على كل مناطق الجمهورية، وتبلع درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتبلغ على القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، وعلى جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وعلى شمال الصعيد 30، وجنوب الصعيد 36 درجة.