الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

تحذيرات من تقلبات الطقس في مصر

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من تقلبات الجو المصحوب بهبوب رياح وسقوط أمطار رعدية وغزيرة على بعض المناطق، خلال هذا الأسبوع .



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وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع والانخفاض المفاجئ فى الطقس فى مصر خلال أسبوع، جاء نتيجة تغير الكتل الهوائية، حيث نشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة وبعض المناطق من شمال الصعيد اليوم الثلاثاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

فيما أشارت الهيئة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.