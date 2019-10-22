إسبر يكشف مصير القوات الأمريكية التي إنسحبت من سوريا إلى العراق

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

إسبر

متابعات_الخليج 365

كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، مصير القوات الأمريكية التي إنسحبت من شمال شرق سوريا إلى إقليم كردستان العراق .



وقال أن الهدف هو إعادة القوات الأميركية للديار في نهاية الأمر، وسيناقش التفاصيل مع نظيره العراقي غداً.

وشدد إسبر على أن هدف واشنطن هو إعادة القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى الولايات المتحدة، لا أن تبقيها في العراق "لمدة طويلة".

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وأفاد الجيش العراقي أن القوات الأميركية التي غادرت سوريا ودخلت العراق ليس لديها إذن بالبقاء في البلاد.

وذكر بيان الجيش، الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي تنسحب حالياً من سوريا حصلت على تصريح من حكومة إقليم كردستان العراقي لدخول العراق لنقلها لاحقاً إلى خارج البلاد.

وأضاف أن هذه القوات ليس لديها أي موافقة على البقاء في العراق.

وأعلن إسبر، من أمام بطارية لصواريخ باتريوت في قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض بالسعودية، أن "الهدف ليس البقاء بالعراق لمدة طويلة، بل سحب جنودنا وإعادتهم إلى الديار في نهاية الأمر".

وأضاف أن التفاصيل بشأن الوقت الذي ستمضيه القوات الأميركية في العراق لم يجر بحثها بعد، وأنه سيجري مناقشات مع نظيره العراقي، الأربعاء.