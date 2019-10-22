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وزارة التعليم اللبنانية تعلن استئناف الدراسة غدا الأربعاء
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
أعلنت وزارة التربية فى لبنان، استنئاف الدراسة بالمدارس غدا الأربعاء، جاء ذلك بحسب خبر عاجل أوردته قناة "اكسترا نيوز" فى شريطها الإخبارى.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الجامعة الرسمية اللبنانية استئناف الدراسة غدا.
وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية تظاهرات ضخمة احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفشى الفساد بالطبقة السياسية.
وفى هذه الأثناء التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مجموعة سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
وفى السياق ذاته، أقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان.
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