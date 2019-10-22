وصول 7 آلاف لاجئ سوري لكردستان العراق

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استمرار تدفق اللاجئين السوريين على إقليم كردستان العراق، ليصل العدد إلى 7 آلاف شخص.



وذكرت المفوضية، في بيان، أنه تم نقل اللاجئين السوريين إلى مخيم (بردرش) للاجئين في (دهوك) بإقليم كردستان العراق.

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وأوضح البيان أن فرق المفوضية وشركاءها في الميدان توفر المأوى والمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للأشخاص الذين يعبرون الحدود من شمال شرق سوريا إلى العراق.

من جانبها، ذكرت إدارة محافظة أربيل، في بيان، أنه في حال ازدياد عدد اللاجئين السوريين فإن الإدارة أكملت استعدادها لفتح مخيم بمحافظة أربيل لاحتوائهم.

وحسب إحصائية للأمم المتحدة، فإن 180 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، في 9 أكتوبر، من بينهم 80 ألف طفل.