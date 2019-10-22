ننشر تفاصيل استئناف بريطانيا رحلاتها الجوية لشرم الشيخ المصرية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رفع حظر السفر لمنتجعات شرم الشيخ والسماح للشركات البريطانية بالسفر إلى هناك بعد مرور 4 سنوات على تعليق الرحلات الجوية.



وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه تم فرض حظر السفر بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص إيه 320" أواخر عام 2015، ليلقى جميع طاقمها وركابها حتفهم على الفور، قبل إقلاعها إلى سان بطرسبرج.

وتابعت الصحيفة: أن الحكومة المصرية أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لتحسين أمن مطاراتها، إلا أن الحكومة البريطانية كانت ترفض الطلبات المصرية المتكررة باستئناف الرحلات الجوية دون مبرر.

وقالت وزارة الخارجية، إن الحكومة البريطانية ستواصل العمل مع السلطات المصرية لتمكين الرحلات الجوية المنتظمة بين المملكة وشرم الشيخ من العمل مجددًا.

وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن شركات السفر والطيران البريطانية ستكون قادرة على السفر لمنتجعات البحر الأحمر طالما تتبع البروتوكولات الأمنية، ومن المحتمل أن تشمل هذه التعليمات قيام أفراد الأمن في المملكة المتحدة بإجراء عمليات تفتيش أثناء وجود الطائرة على الأرض في شرم الشيخ.

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وفي السياق نفسه، أكد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "جوف يو كيه" إن القيود المفروضة على السفر لمصر وتحديدًا شرم الشيخ تم إلغاؤها.

وتابع أن القرار يأتي في إطار تحسين الإجراءات الأمنية في المطار، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن الطيران، يعني أنه يمكن الآن السماح لشركات الطيران التجارية بتشغيل الطرق من وإلى المطار.

وأضاف أنه هذه هي الخطوة الأولى في استئناف الرحلات الجوية لشرم الشيخ، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات في المملكة المتحدة، ويدعم هذا القرار شركات النقل الجوي لتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين الذين يرغبون في زيارة البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل مع شركات النقل الجوي التي أعربت عن اهتمامها بتشغيل الرحلات الجوية أثناء تطوير خططها.

وقال جرانت شابس، وزير الدولة للنقل "نحن نتطلع إلى استئناف خدمات شرم الشيخ، ورفع القيود هو الخطوة الأولى في هذه العملية".

وأضاف "تبقى سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ويتبع هذا القرار تعاونًا وثيقًا بين خبراء أمن الطيران لدينا ونظرائهم المصريين، وإدخال تحسينات على الإجراءات الأمنية في المطار".

وتابع "سنعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار شرم الشيخ الدولي".