سياسي لبناني: على "الحريري" أن يرفض الاستمرار في السلطة بحماية من حزب الله

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحريري

كتبت- أماني عزام

قال جيري ماهر، الإعلامي اللبناني المعروف، إن الأحداث مازالت مستمرة وماقدمته الحكومه رفضه الشارع اللبناني لأنه كان من الممكن أن يكون مقبولًا قبل سنوات من الان ولكن الوقت تأخر كثيرًا على مثل هذه العروض المقدمة من الحكومة.



Advertisements

وأكد "ماهر"، في تصريح خاص، أن الشعب اللبناني الان يطالب بإسقاط الحكومة، وكل الأحزاب السياسية وكل السياسيين اللبنانيين الذين تسببوا في تردي الأوضاع، لافتًا إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان هي ثورة شعبية حقيقية تطالب بمطالب مشروعة وحقوق الشعب اللبناني وأمواله التي نهبتها السلطة

وأوضح "ماهر "، أن السياسيين والمسؤولين في لبنان وصلت ثرواتهم إلى مليارات الدولارات بينما الشعب اللبناني غارق بالفقر والعوز، مشيرًا إلى أن المظاهرات اللبنانية مستمرة ولم تتوقف، مؤكدًا أن أي تهديدات للمتظاهرين ستواجه بقوة.

ولفت "ماهر" إلى أنه إذا كان حزب الله أعلن أنه سيحمي الحكومة، فيجب على الرئيس الحريري نفسه الذي يطالب المتظاهرين بإسقاط حكومته أن يرفض البقاء في السلطة بحماية من حزب الله.