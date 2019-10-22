أسباب رفع الحظر البريطاني على رحلات شرم الشيخ

الموجز

أعلنت الحكومة البريطانية رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ وأكدت الحكومة البريطانية أن نهاية تعليق الرحلات هو الخطوة الأولى نحو استئناف الخدمات.

وتابعت الحكومة البريطانية لقد تم رفع الحظر عن الرحلات التجارية بين مطار شرم الشيخ الدولي و المملكة المتحدة لقد كان تحسن الإجراءات الأمنية في المطار والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن المطارات سببا في عودة تشغيل الرحلات إلى ومن شرم الشيخ.

وقال وزير النقل البريطاني إن هذه هي الخطوة الأولى لاستئناف الرحلات إلى ذلك المنتجع الساحلي والذي يعد مقصدا هاما للسائحين من المملكة المتحدة ويعنى هذا القرار إن شركات الخطوط الجوية تستطيع الآن تقديم برامج أكثر للمسافرين الذين يأملون في زيارة مصر.

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وأوضح وزير النقل البريطاني جراند شابس سوف تعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الخطوط الجوية التي عبرت عن رغبتها في تشغيل رحلات إلى شرم الشيخ.

وقال وزير النقل البريطاني نحن نتطلع إلى استئناف تقديم الخدمات إلى شرم الشيخ بعد رفع الحظر الخطوة الأولى على هذا المسار.

وتابع شابس تظل أمن وسلامة المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا وتأتي هذا القرار نتيجة للتعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران في كل من المملكة المتحدة ومصر، كما يرجع إلى تحسن الإجراءات الأمنية في المطار وسوف نعمل الآن مع شركات الخطوط الجوية التي ترغب في استئناف تشغيل الخطوط.