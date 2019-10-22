بعد عودة الرحلات البريطانية .. توقعات باستئناف رحلات الطيران الروسية لشرم الشيخ والغردقة

الموجز

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي.

وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".

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وأضاف المساعد الرئاسي: "لقد وجهنا دعوة خاصة إلى وزير النقل لدينا للتحدث مع الرئيس السيسي، وسيقوم بالتعبير عن أفكاره، وسوف يتحدث المصريون عما يجري وماذا يفعلون حتى يتم استئناف الرحلات بالكامل".

وستعقد أول قمة ومنتدى اقتصادي تحت مسمى "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وأكدت 50 دولة إفريقية تقريبا مشاركتها بالفعل، حيث يرأس القمة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت موسكو قد أوصت شركات الطيران الروسية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة منذ العام 2015، على إثر حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.