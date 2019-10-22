بريطانيا تعلن إلغاء حظر الرحلات الجوية لـ «شرم الشيخ»

الموجز

أكدت السفارة البريطانية، ان الحكومة البريطانية رفعت الحظر عن الرحلات إلى شرم الشيخ، لافتة إلى ان نهاية تعليق الرحلات هو الخطوة الأولى نحو استئناف الخدمات.

وتابعت السفارة في بيان لها "تم رفع الحظر عن الرحلات التجارية بين مطار شرم الشيخ والمملكة المتحدة طبقاً لما أعلنته الحكومة البريطانية اليوم ۲۲ أكتوبر ۲۰۱۹، لقد كان لتحسن الإجراءات الأمنية في المطار وكذلك التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر

في مجال أمن الطيران سبباً في عودة تشغيل الرحلات إلى ومن شرم الشيخ هذه هي الخطوة الأولى لاستئناف الرحلات إلى ذلك المنتجع الساحلي والذي يعد مقصداً هاماً للسائحين من المملكة المتحدة، ويعني هذا القرار أن شركات الخطوط الجوية تستطيع الأن تقديم بدائل أكثر للمسافرين الذين يأملون في زيارة مصر".

Advertisements

وتابعت "سوف تعمل الحكومة بالتعاون مع شركات الخطوط الجوية التي عبرت عن رغبتها في تشغيل رحلات إلى شرم الشيخ".

وقال جراند شايس وزير النقل: "نحن نتطلع إلى استئناف تقديم الخدمات إلى شرم الشيخ، ويعد رفع الحظر الخطوة الأولى على هذا المسار، يظل أمن وسلامة المواطنين البريطانيين على رأس أولياتنا".

وتابع "يأتي هذا القرار نتيجة للتعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران في كل من المملكة المتحدة ومصر، كما يرجع إلى تحسن الإجراءات الأمنية في المطار، وسوف نعمل الأن مع شركات الخطوط الجوية التي ترغب في استئناف تشغيل الرحلات".