إجراءات عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ

الموجز

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن قرار عودة الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ أكبر دليل على ما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية، بالقطاع الأمني بالمطارات المصرية، مؤكدا أن الشركات تبدأ في طلب العودة للهبوط والإقلاع بداية من الآن لاستغلال موسم الشتاء وقضاء إجازات رأس السنة والأعياد، كما أن الوزارة تستعد لافتتاح أعمال التوسعة والتطوير داخل المطار خلال أيام وفقاً لمصراوي.

وأضافت المصادر أن تحسن الإجراءات الأمنية في المطار والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر سبب رئيسٌ في استئناف الرحلات بين البلدين.

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وقالت المصادر إن شركات الطيران تستطيع الآن تقديم البدائل للركاب والسائحين الذين يرغبون في زيارة شرم الشيخ مباشرة، خاصة أن عدة شركات طلبت ذلك بالفعل، وأعلنت رغبتها في تشغيل رحلات إلى مدينة شرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ جاهز تماما لاستقبال أي عدد من الرحلات البريطانية؛ لأن وزارة الطيران المدني تفتتح تطوير المطار خلال أيام.

وأضافت المصادر أن الشركات البريطانية كان لها تشغيل يومي يزيد على 10 رحلات إلى شرم الشيخ، وتأمل الوزارة في عودة الرحلات بأعداد أكثر من التشغيل المعتاد.