انتهاكات الجيش التركي للهدنة التي أعلنها «أردوغان»

الموجز

خلال أيام الهدنة لوقف إطلاق النار التي أعلنها أردوغان برعاية أمريكية، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تقل 4 مقاتلين من قوات قسد في قرية الدبس، التي تقع على بعد 3 كيلومترات من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

كما قصفت الفصائل الموالية لأنقرة، منطقة أبو رأسين بريف مدينة رأس العين الشرقي، حيث دخلت تعزيزات عسكرية للفصائل عبر الأراضي التركية إلى قريتي الشكرية وجان تمر الواقعتين عند الحدود شرق مدينة رأس العين، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.

وقامت الفصائل الموالية لتركيا أيضا بالتوغل داخل قرية أم عشبة ونصب تحصيناتها هناك، تزامنا مع تجهيزات لـ"قسد" بغية صد الهجمات.

وتتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، حيث وصلت الأرقام إلى 300 ألف مدني.