شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للنواب: إياكم والشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة النواب، من الشيكات بدون رصيد قائلا: أياكم والشيك.

ووجه حديثه للنائب عبد السلام الخضرواى الذى رفض المجلس رفع الحصانة عنه، قائلا:" يا "عبد السلام "كما افهمتك برجاء حل المشكلة، قبل الانتخابات، أنا مش عايز لها أثر".

وكان المجلس شهد مناقشات أمس حول طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى والمقدم من النائب العام لااتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه.

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وتم تأجيل بت الرأى فيه إلى جلسة اليوم لحضور لنائب وبالفعل مثل النائب أمام الجلسة العامة.

وقال: أنا ضحية ولذلك لجأت إلى القضاء المصرى الشامخ وحصلت على حكم ضد الشاكى وتضامن معه فى الحديث كلا من النائبين المستشار نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والنائب سامى رمضان، مؤكدين توافر الكيدية فى الواقعة محل النظر.

وانتهى تصويت المجلس إلى رفض طلب رفع الحصانة عن النائب.