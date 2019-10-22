شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب باستجواب الحكومة لمرور 6 أشهر على طلبات إحاطة.. وعبد العال يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، عضو البرلمان عن دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالنزول للمحافظات والقرى بشكل شهرى للاطلاع على المشكلات على أرض الواقع، كما ناشد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باتخاذ إجراء تجاه الوزراء الممتنعين عن تنفيذ توصيات البرلمان.

وقال بدراوى موجها حديثه لرئيس البرلمان: "أنا عايز وعد منك يا ريس بإن الحكومة لو لم تستجيب للبرلمان خلال 6 أشهر من مناقشة طلبات الإحاطة يكون الانتقال للاستجواب، الإجراء اللاحق لطلبات الإحاطة فى حالة عدم التنفيذ هو الاستجواب، وأنا أجهز استجواب خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر ضد وزير الإسكان لو لم يتم الاستجابة لما هو وارد بطلبات الإحاطة".

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، ردا على بدراوى: "المجلس هو الذى يسمح وليس أنا، والرسالة وصلت واضحة".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.

وأوضح بدراوى، أن مركز السنطة بمحافظة الغربية به 3 قرى بها مشروعات صرف صحى بتمويل من الاتحاد الأوروبى تحتاج إلى سرعة الإنجاز، مضيفا: "حتى بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمركز السنطة سيكون هناك 60% من القرى خارج الصرف الصحى"، لافتا إلى ضرورة المتابعة ورفع تقارير دورية للوزير المختص.

وفى سياق مُتصل طالب النائب عبد الله مبروك، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بوضع خطة زمنية واضحة لتحديد الأولويات بمحافظة بنى سويف وتحديد القرى التى يتم إدراجها بمشروعات الصرف الصحى، قائلا: "عندما طُرح الأمر أعلنت الحكومة أنه سيتم الانتهاء من المشروعات العالقة، وفى بنى سويف حتى الآن لم تنته المشروعات التى تم البدء بها، وهناك إهدار مال عام ومحطات تحلية انتهت وشركة المياه ترفض استلامها لوجود ملاحظات عليها".

وبدوره قال النائب إيهاب عبد العظيم، إن مركزى مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا يعانيان من تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، لافتا إلى أن 7% فقط من محافظة المنيا تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها، مشيرا إلى وجود 4 محطات صرف صحى يتم تنفيذها منذ 5 سنوات، مطالبا بدعم إضافى للانتهاء من المشروعات العالقة بمراكز وقرى محافظة المنيا.