شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بحل مشكلات نقص الأطباء والحضانات والرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة، للاستماع إلى سياسة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إن اللجنة عقدت 149 اجتماعا خلال الفترات السابقة نتج عنها العديد من التوصيات التى رأت اللجنة أنها لم تفعل بالرغم من متابعتها لها، "حتى وإن جاءت بعض الردود والتى لم تكن على المستوى المطلوب لأبناء هذا الشعب الذى نمثله، فنحن بالفعل من نواجه الشارع المصرى".

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وتابع "العمارى": "ومن المشاكل التى ناقشناها كثيرا على سبيل المثال وليس الحصر، هى الحضانات، وعدم كفاية أسرة الرعاية المركزة، ونقص عدد الأطباء والارتقاء بهم ماديا واجتماعيا، وعدم استكمال إحلال وتجديد بعض المستشفيات والوحدات الصحية، مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية، ونقص بعض الأدوية.

وعدد رئيس لجنة الشئون الصحية فى كلمته، الشكاوى المتكررة يوميا بجميع المحافظات من المواطنين الذين يعانون من سوء تقديم الخدمة الصحية، بالرغم من الطفرة التى شهدتها المجالات الصحية فى الفترة الأخيرة من خلال المبادرات الرئاسية، إلا أنها لم تكن كافية للنهوض بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات تحتاج إلى معالجة أفضل، ومن المعلوم أن حسن استخدام الإمكانيات المتاحة يضاعف من قدرتنا على الحصول على نتائج أفضل، ولفت إلى أن المشكلات تتضمن قلة وأحيانا عدم توافر الخدمات المساعدة للفريق الطبى المعالج من أجهزة وأدوية، "وهذا ما تلاحظ لنا وناقشناه كثيرا من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب".