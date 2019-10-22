شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" للبرلمان: لا مجاملة لأحد فى توفيق أوضاع النقابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير القوى العاملة، وجود أي مجاملة لأحد في توفيق الأوضاع بالنسبة للنقابات العمالية، قائلا: "كل نقابة تقدمت بأوراق سليمة 100% للوزارة لتوفيق أوضاعها، وتم استكمال أوراقها واعتمادها عملا بمواد القانون الجديد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم، ردا على ما أثارته النائبة جليلة عثمان، بشأن تعنت وزارة القوى العاملة في توفيق أوضاع بعض النقابات.

وأشار الوزير، إلى أن بعض من كانوا يقدمون شكاوى ضد مصر أمام منظمة العمل الدولية، لوضع اسمها على قائمة الملاحظات، وكانوا يدعون عضويات تصل لملايين وعند تطبيق القانون لم يتمكنوا من تكوين لجنة نقابية قوامها 150 عاملا.

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وأكد الوزير أنه يتم العمل على ميكنة قطاع التفتيش ومكاتب العمل للقضاء على كافة العيوب الموجودة.

وانتقدت النائبة جليلة عثمان، مكاتب العمل، قائلة: "أسوأ شيء في مصر مكاتب العمل والتي تأخذ صف صاحب العمل".

ورد الوزير، بأن الأمر في يد البرلمان لتعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العامل والقضاء على استمارة 6.

كما انتقدت النائبة جليلة عثمان، نشرات التوظيف التي لا تصل لـ90% من المصريين، نافية عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، قائلة: "القطاع الخاص هو اللي بيمشي الناس، ورقم انخفاض البطالة كاذب".