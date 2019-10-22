شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشئون العربية بالبرلمان ترفض التدخلات الأجنبية لضرب وحدة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الشعب العراقى قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمعى.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان، على رفض كافة التدخلات الأجنبية، أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة.

وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة االرئيس عبد الفتاح السيسى والداعم لاستقرار العراق وسلامته، واثقين فى قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقى على تجاوز كافة العقبات التى يواجهها العراق حالياً.

Advertisements

وأيدت اللجنة جهود العراق فى محاربة الفساد الذى استشرى في الداخل، حتى لا يعرقل جهود الدولة فى التنمية، داعية إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تدعيم الأوضاع الاقتصادية، عن طريق خلق فرص عمل، ودعم الاستثمار داخل العراق.

وأشادت اللجنة بجهود الحكومة العراقية، فى مواجهة التحديات قضايا الإصلاح الاقتصادى، والانفتاح على الدول العربية، الأمر الذى يلقى بنتائجه الإيجابية على العراق الشقيق.

يذكر ان اللجنة عقدت اجتماع اليوم برئاسة النائب احمد رسلان، وبحضور طارق طايل وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، وذلك لمناقشة أخر تطورات الوضع في العراق.