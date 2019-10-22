شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: عودة الطيران لمدينة شرم الشيخ بداية واعدة لموسم سياحى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار انجلترا بعودة الطيران لمدينة شرم الشيخ يمثل بداية واعدة لموسم سياحى جديد، لافتا إلى أن هذا القرار يعد شهادة أمام العالم كله على أمن وأمان مصر.

ولفت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مجهودات الدولة ووزارة الطيران المدنى ورجال الشرطة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيساعد وبقوة فى تنشيط قطاع السياحة فى مصر.

وأكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان أن اللجنة ترحب بقرار انجلترا بعودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر قادرة على تأمين أية وفود تأتى إليها من مختلف دول العالم.

Advertisements

كان الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، نشر إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا.

وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات فى الإجراءات الأمنية فى المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.