حاولوا إخفاء الواقعة.. حبس 4 متهمين في مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة في مركز جرجا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس 4 أشخاص على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بقرية المحاسنة دائرة المركز.

كانت قوات مباحث سوهاج تحت إشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، كشفت غموض العثور على جثة بها إصابات متفرقة بالجسم بجوار سور مستشفى أخميم المركزي.

وفي السياق تمكنت القوات من كشف غموض وفاة عامل جرى دفنه منذ أسبوع بعد اختلاق شقيقه واقعة وفاته في حادث مروري.

بداية ظهور تفاصيل الواقعة كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالعثور على جثة بجوار سور مستشفى أخميم المركزي دائرة المركز.

تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم الأولية، أكدت أن الجثة التي جرى العثور عليها تعود لـ"مصطفى.ا"، وأنها في كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة بالجسم.

وبمناقشة زوجة المتوفي، أفادت أن المجني عليه أبلغها منذ عدة أيام ببحثه وتنقيبه عن الآثار داخل منزل بقرية المحاسنة التابعة لمركز جرجا.

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وعقب توافر المعلومات الجديدة جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحريات فريق البحث كشفت مفاجأة جديدة، بعدما تبين أنه في وقت متزامن توصلت تحريات الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا أن "م.ع" ويقيم بقرية المحاسنة أبلغ عن وفاة شقيقه "مصطفى.ع" في حادث مروري بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن المجني عليهما لفظ أنفاسهما الأخيرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزل "السيد. ع" بقرية المحاسنة بمركز جرجا، إثر انهيار الحفرة عليهما.

وتبين أن باقي المتهمين في واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار، هم من قاموا باستخراج الجثتين وقاموا بإلقائهما في مكان العثور عليهما لتضليل قوات الشرطة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت استخراج جثة المجني عليه "مصطفى.ع" من المقبرة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وبيان الصفة التشريحية.

وفي السياق جرى ضبط مالك المنزل وشقيق المجني عليه، وشخصين آخرين من المتهمين في الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين.