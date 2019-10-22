"جودة التعليم": اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي بحلول 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقاء مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي، إيذانًا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020 ويستمر اللقاء التدريبي على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مراحل التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني لتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات لمتابعة المدارس المعتمدة التي تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.

وحسب بيان، اليوم، يستهدف اللقاء تدريب المراجعين على النظام الالكتروني الجديد الذي وضعته الهيئة و الذي يساعد فريق الزيارة من التعامل مع الهيئة عن طريق موبيل"ابليكاشن" تستطيع فرق المراجعة من خلاله استلام ملفات المدارس والتعرف على المؤسسة المتقدمة وكتابة التقارير وارسال التقارير من خلاله ويُمكن النظام الهيئة من متابعة الفرق خلال اعمال المراجعة في المؤسسة بشكل أكثر احترافية ويستطيع فريق المراجعة التواصل مع الهيئة طول فترة الزيارة للمؤسسة بكل سهولة ومتابعة مستمرة.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، إن رقمنة عملية المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية بأحدث النظم تطور ضروري؛ لأن العالم يتوجه كله الآن إلى إلغاء الورقيات والعمل إلكترونيا خاصة مع انتشار التليفونات المحمولة الذكية ما سهل من انتشار التكنولوجيا ورقمنة الخدمات.

وقالت يوهانسن، إن خطة مصر 2030 تؤكد اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي بحلول 2030، مؤكدة أننا نحتاج إلى زيادة تحفيز المؤسسات للإسراع بالتقدم للاعتماد من الهيئة وزيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد لنصل إلى 3000 مدرسة سنويا للوصول إلى أهداف خطة مصر 2030.