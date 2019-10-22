نائب يهدد باستجواب الحكومة.. وعبدالعال: "مستعد لمناقشة أي طلب الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يحدد مناقشة أي استجواب من عدمه، أو التقدم به من عدمه، ولكن هذا حق أصيل للبرلمان، قائلا: "أنا على استعداد تام لمناقشة أي استجواب يقدم من أي نائب الآن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي وارتفاع فواتير مياه الشرب.

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من جانبه طالب الناب محمد بداروي في طلب إحاطة بحل مشاكل الصرف الصحي بقرى ومركز السنطة، والسماح له بتقديم استجواب حال عدم حل المشاكل أو وضع خطة تنفيذية بزمن محدد لحلها خلال 6 أشهر.

ووجه حديثه لرئيس البرلمان قائلا: "ياريس اسمح لي بتقديم الاستجواب إذا لم تُحل أزمة الصرف الصحي ومياه الشرب خلال 6 أشهر".

ورد عبدالعال بقوله: "بعد 6 أشهر مش هيكون فيه برلمان، وبعدين أنا لا أحدد مناقشة الاستجواب أو تقديم الاستجواب من عدمه وهذا حق أصيل وأنا على استعداد لمناقشة أي استجواب حالا".