يهدد المباني.. زراعة الإسكندرية تكافح النمل الأبيض في العامرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نفذت أجهزة وزارة الزراعة بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات وقائية ضد أسراب النمل الأبيض، تحسبًا لإضرارها بالمنشآت في نطاق حي العامرية غربي المحافظة.

وقالت المهندسة تريزة سعد، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة إن الإجراء استهدف الأراضي المزمع البناء عليها في منطقه كينج مريوط بنطاق حي العامرية، ضد النوع المعروف بـ"التحت أرضي" من حشرة النمل الأبيض، وهي أحد أكثر الأنواع خطورة على المنشآت.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإجراءات تعتمد على توزيع المبيدات على سطح التربة، كإجراء وقائي لضمان سلامة المنشآت المزمع بنائها خاصة وأن نوع النمل الأبيض الذي يعيش تحت التربة يساهم في تآكل أساسات المباني الخرسانية ويؤثر على سلامتها الإنشائية.

كانت مديرية الزراعة أجرت معالجة وتطهير مسطحات 30 قطعة أرض قبل البناء عليها تحسبا لظهور النمل الأبيض، وذلك في نطاق أحياء المنتزه شرق ووسط العامرية وبرج العرب، كما استجابت إدارة المكافحة لبلاغات باستهداف أسراب النمل الأبيض "تحت أرضي" لأربعة عقارات سكنية بدوائر حي شرق ووسط الإسكندرية.