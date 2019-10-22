لطلاب الجامعات.. 8 شروط للترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2018-2019، اعتبارا من 30 أكتوبر الجاري، وتبدأ مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة بالجامعات بإتاحة الاستمارات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءًا على أن تُعلن يوم الأحد 3 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين بعد فحص أوراقهم.

ويستعرض الخليج 365، شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية وفقًا للمادة (324) من اللائحة الطلابية.

- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

- أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

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- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أوالكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أوجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

كما اشترطت اللائحة الطلابية، أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.

ونصت على أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.