بورشة عمل تفاعلية.. الإسكندرية تبحث أنسب طرق التعامل مع الأمطار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عقدت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تفاعلية لرفع الجاهزية ودراسة أنسب الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار.

وتهدف الورشة إلى بحث أفضل الممارسات في مجال إدارة مخاطر النوات، واعتماد منهج علمي لإدارة الأزمات والكوارث ورفع جاهزية المحافظة من خلال التعاون ما بين الجامعة والمجتمع وأجهزة الإدارة المحلية.

وقالت المهندسة سعاد حلمي، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، إن الورشة تشمل عقد جلسات عن أسس ومبادئ إدارة الأزمات ومراحلها ومهاراتها، وفن اتخاذ القرار تحت الضغوطات واستراتيجيات إدارة الأزمة.

وأضافت مدير مركز المعلومات بالإسكندرية، أنه سيتم أيضا دراسة فن التعامل مع الأزمات قبل وقوعها وتحليل وتقسيم الأزمات بعد وقوعها، فضلا عن عمل سيناريو حي لكارثة أثناء وقوعها وكيفية التصرف معها.