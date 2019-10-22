الأوقاف تطلق اسم عبدالباسط عبدالصمد على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، على المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم التي تنعقد فبراير المقبل.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن إطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم؛ تقديرًا لمكانة القراء الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة، باحتفالات وزارة الأوقاف بليلة القدر.