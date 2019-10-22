موسكو: اعتراف كييف بالقرم روسية قد يصبح أساسًا لترسيم الحدود مع أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو إنه في حال اعتراف كييف بالقرم روسية، فإن هذا قد يكون أساسا جيدا للمفاوضات بشأن الحدود البحرية بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف رودينكو - تعليقا على اقتراح أوكرانيا بشأن الشروع في مفاوضات قسرية مع روسيا بشأن الحدود

البحرية - "بإمكاننا الافتراض أن المقصود بتعبير إجراء مفاوضات قسرية من وجهة نظر أوكرانيا هو إجراء عملية توفيق، منصوص عليها في المادة 298 من اتفاقية عام 1982"، مشيرا إلى أن شرط تطبيق هذا الإجراء هو عدم وجود نزاع لم يتم حله بشأن السيادة أو الحقوق الأخرى.وتابع - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "إذا كانت الإشارة إلى هذا الإجراء تعني استعداد السلطات الأوكرانية للاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، فإن هذا بالطبع قد يكون أساسا جيدا لحل مسألة ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا".