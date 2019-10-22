شرطة النرويج: سيارة إسعاف مسروقة تصدم عدداً من الناس في أوسلو

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، إن مسلحاً سرق سيارة إسعاف وصدم عدد من الناس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرفي الشرطة النرويجية، أن مسلحاً سرق سيارة إسعاف، وصدم عدد من الناس في العاصمة أوسلو.
وأشارت الشرطة النرويجية إلى انه ابتعد بالسيارة المسروقة، قبل أن تتمكن الشرطة من الشرطة من القبض عليه.
ولم تكشف الشرطة بعد إذا ما كانت تتعامل مع الحادث على أنه متعمد أم عفوي، وإذا ما كان إجرامي أم إرهابي.
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