نائب فلسطيني: 200 مليون دولار قيمة العجز في إعمار قطاع غزة

أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أن قيمة العجز في ملف إعادة إعمار قطاع غزة بلغ 200 مليون دولار، ما تسبب بتوقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وأرجع الخضري - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان سكنية مُدمرة منذ حوالي 5 سنوات، لعدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقا التزم به

المانحون.. وشدد على أن هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به حوالي 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، ومازالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعادة إعمار منازلها أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار.وناشد الخضري، المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار، الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الإعمار مطلبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن كافة القطاعات في غزة، مشيرا إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.. وجدد التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه.وذكر الخضرى بواقع غزة، التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار، داعياً لضرورة التدخل السريع عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره العدوان وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.