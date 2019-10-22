أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطتين أمنيتين في محافظة صلاح الدين بالعراق، وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء القريب لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي. والمواساة لأسر وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء القريب لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- تضامن البحرين مع العراق في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- تضامن البحرين مع العراق في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين هجومًا إرهابيًا استهدف نقطتين أمنيتين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.