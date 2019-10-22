"قسد" تعلن حصيلة العمليات العسكرية في شمالي سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" عن مقتل 11 عنصرا من صفوفها وجرح العشرات، كحصيلة للعمليات القتالية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، حسبما افادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت "قسد"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "القوات التركية شنت عددا من الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع مقاتليها، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت البيان إلى أن "القوات التركية والفصائل الموالية لها، حاولت التقدم في راس العين على محور قرى أبوراسين، موركيش، مشرافا، والمناجير، حيث تصدت قواتنا لهذه الهجمات، وقتلت وأصابت عددا من المرتزقة فيما تم تدمير آلية مصفحة".

وجاء في البيان أن "الفصائل الإرهابية حاولت التقدم باتجاه محور عامودا، فتصدت لها "قسد" ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مرتزقا و تدمير آلية مدرعة"، مضيفا أنه "على محور طريق تل تمر شن الجيش التركي غارات جوية بالطائرات المسيرة على نقاط تمركز لقوات سوريا الديموقراطية أدت إلى مقتل أحد مقاتليها فيما أصيب 3 آخرون بجروح".

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وتابع: "على محور بلدة الدرباسية شن الجيش التركي غارات جوية بالطائرات المسيرة، استهدفت القرى الأهلة

بالمدنيين ومواقع لقوات سوريا الديموقراطية في محيط تلك القرى، حيث ألحقت أضرارا مادية بممتلكات السكان كما أدت إلى مقتل أحد مقاتلي "قسد".

وأما في عين عيسى، فقد "حاول الجيش التركي والفصائل الموالية له شن هجوم مدعوم بالمدرعات والمصفحات على قريتي المشيرفة والبربرية"، وفق ما جاء في البيان، وقد تصدت قوات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات، "ما أدى إلى مقتل 2 من عناصرها".

وأضاف البيان أن "حصيلة اشتباكات هذا اليوم وتصدي قواتنا لمحاولات الجيش التركي بالتقدم، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مرتزقا وتدمير آليتين مدرعتين"، وختم بالقول إن هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل 7 من مقاتلي "قسد" وإصابة 10 آخرين بجروح.