الجيش السوري يوسع انتشاره في ريف الحسكة

دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم عدة قرى جديدة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة بالتوازي مع تحرك وحدات أخرى؛ لاستكمال انتشارها بريف المحافظة الشمالي، ووسع نطاق انتشاره بريف الحسكة، وذلك انطلاقا من واجبه بحماية الوطن والدفاع عنه. الوطن والدفاع عنه. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الجيش دخل قرى (الكوزلية شويش والنوفلية والمحل والبدران والحزام وكهفة المراطي والضبيب بالريف الجنوبي الغربي) لبلدة تل تمر، وشرعت على الفور بتثبيت نقاطها.

وأشارت إلى أن الجيش قام بتحركات واسعة اليوم لاستكمال انتشاره بريف الحسكة الشمالي، فيما تواصل وحدات أخرى استكمال انتشارها بالريف الشمالي الغربي على طريق الحسكة- حلب الدولي.

يذكر أن الجيش نشر، أمس، وحداته في عدد من القرى والبلدات بريف منبج شمال شرق حلب.

تل تمر، وشرعت على الفور بتثبيت نقاطها.وأشارت إلى أن الجيش قام بتحركات واسعة اليوم لاستكمال انتشاره بريف الحسكة الشمالي، فيما تواصل وحدات أخرى استكمال انتشارها بالريف الشمالي الغربي على طريق الحسكة- حلب الدولي.يذكر أن الجيش نشر، أمس، وحداته في عدد من القرى والبلدات بريف منبج شمال شرق حلب.

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