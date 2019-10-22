بعد وفاتها.. أبرز محطات سيدة الأعمال السعودية حصة العون

"اللهم ارحم واغفر لأمي الحبيبة -أم المساكين والمحتاجين- واجعلها في عليين مع الشهداء والصديقين، واسكنها اللهم الفردوس الاعلي من الجنة، وأنا علي فرقاك لمحزونون ياقلب مشعل ..حصةالعون في ذمة الله" بتلك الكلمات نعى مشعل الجعيد والدته الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون التي توفت مساء أمس الاثنين.

وتصدرت حصة العون محرك البحث جوجل في السعودية عقب إعلان نجلها خبر وفاتها، وأضاف الجعيد عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن عزاء الفقيدة في حي السلامة بمدينة جدة، وشاركه الجمهور من محبي ومتابعي حصة العون وانهالوا بتعليقات الأدعية للفقيدة والرثاء وذكر اعمالها الطيبة.

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ومن بين التعليقات:"رحم الله إبنت العم أم مشعل حصة عبدالرحمن العون رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته .وجزاها الله على صبرها وكفاحها

خير الجزاء فقد وقفت بإرادة صلبة وعزيمة تهد الجبال أمام صعاب الحياة بلا تذمر ولا خور ولا ضعف وكانت لزوجها المرحوم عبدالرحمن الجعيد نعم السند".

ودعا لها أخر:"إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحم أم مشعل حصة العون و وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا اللهم اغفر لها وارحمها و تجاوزعنها و ثبتها عند السؤال" .

يذكر أن حصة العون أرملة عبدالرحمن الجعيد، الذي كان يعمل ضابطًا مظليًا سابقًا بالقوات البرية الملكية السعودية، ولديها الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها، حصلت على عديد من الشهادات.

أبرز محطات حياتها:

. هي كاتبة مميزة في مجالات عديدة منها السياسي والاقتصادي والرياضي، وتولت منصب

رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة "جدة اليوم".

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. كانت سفيرة للأمم المتحدة لشئون المرأة والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

. هي رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة.

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. نالت العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.

. حصلت على براءة اختراع لعدد من الأعمال منها: "المحراب المتنقل"، و"المراقب الذكي".

. قدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي.

. شغلت في أحد الفترات منصب الامين العام للمستثمرات العرب.

. لها إسهامات هامة مساهمات في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الإسلامي والعربي.

. تولت منصب رئيس مجلس امناء مركز نجود لذوي الاحتياجات الخاصة

. رئيس مجلس عضوات شرف نادي الوحدة "مكة المكرمة"

. لديها عضوية في كل من الجمعية السعودية لإدارة الهيئة الاستشارية في مجلة اقتصاديات وجمعية العمران والتطوير وغيرها.

. كانت نائب رئيس المجلس الاستشاري النسائي لإمارة منطقة مكة المكرمة في عهد الملك الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز.

. شغلت رئيس مجلس إدارة شركة البداية القابضة وشركة إرث الدولية للاستثمار والتطوير العقاري.