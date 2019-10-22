البرهان يتوجه إلى سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الروسية-الأفريقية بعد دعوة تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وسيجرى البرهان خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مع الرئيس بوتين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وفي ختام زيارته لروسيا، سيتوجهالبرهان إلى مدينة باكو باذربيجان، في زيارة رسمية تستغرق يومين للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.
ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال هذه الزيارة، وزير الدفاع، جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية، محمد علي إبراهيم.
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