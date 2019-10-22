الجيش السوري يواصل الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد شمال البلاد

واصلت القوات الحكومية السورية انتشارها في مناطق سيطرة الأكراد شمالي سوريا اليوم الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) أن وحدات من الجيش دخلت قرية الكوزلية غرب تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة. ولفتت الوكالة إلى أن الانتشار يأتي "في إطار المهام الوطنية للتصدي لقوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية". وكانت الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، برعاية روسية، من أجل التصدي للعملية التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد. اقرأ أيضاً.. رتل عسكري سوري في طريقه إلى شمال شرق البلاد

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