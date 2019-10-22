صور.. إمبراطور اليابان يعتلي العرش خلال مراسم تنصيبه بالقصر الإمبراطوري

أعلن امبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلداً.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباساً تقليدياً خاصاً بهذه المراسم الاستثنائية "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي"، بعدما أصبح رسمياً في الأول من مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش.

وقال ناروهيتو "أعد هنا أنني سأصلّي دوماً من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي" مبدياً كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان".

وجرى الحفل في "صالة الصنوبر" في القصر الامبراطوري بحضور أفراد العائلة الامبراطورية.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاغيبس، الذي خلف 81 قتيلاً على الأقل.

ويشارك في حفل اليوم عدد من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

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ومن المتوقع أن تكلف مراسم اعتلاء العرش، دافعي الضرائب اليابانيين 3ر16 مليار ين (150 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 30% على تكلفة اعتلاء الإمبراطور السابق أكيهيتو العرش عام 1990، وذلك بسبب زيادة عدد الضيوف.

وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسمياً في أول مايو الماضي.

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وتقول اليابان إنها أقدم نظام ملكي في العالم، لمدة تمتد لأكثر من 2600 عام.