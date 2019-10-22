الجبير: إيران تهدد أمن دول المنطقة.. ولا وساطة معها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس (الإثنين)، أن المملكة مقتنعة بتورط إيران في هجمات أرامكو من خلال الأدلة والبراهين الموجودة لديها.

وقال الجبير إنه لا توجد أي وساطة بين بلاده وإيران، مشيرًا إلى أنه “يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال”.

وكان عمران خان، رئيس وزراء باكستان، أعلنن في وقت سابق، أنه يعمل على الوساطة بين إيران والسعودية، بناء على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، بالإضافة إلى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأكد الجبير التزام السعودية بتأمين احتياجات أسواق الطاقة في العالم، مشيدًا بموقف معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران، مشددًا على أن “التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحول الملف اليمني، أكد الجبير أن “المملكة تدعم الحل السياسي وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية”، مشدداً على أن “هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة”.

وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن “المملكة تسير وفق خطة مدروسة لتحقيق أهداف الرؤية التي ترتكز على دعم الابتكار وتشجيع الشباب وتعزيز قطاعات اقتصادية جديدة مثل التصنيع والتعدين والسياحة والنقل البحري”.

وأضاف أن “تمكين المرأة كان في صدارة أهداف الرؤية، حيث أصبحت تملك حق القيادة والسفر بدون تصريح، علاوة على انخراطها في سوق العمل بشكل أكبر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجمل القوى العاملة بالمملكة هذا العام في مختلف القطاعات”.