كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات في ليبيا تطالب برحيل السراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقفة حاشدة نظمهاعدد من المعلمين، أمام مقر المجلس الرئاسي، في العاصمة الليبية طرابلس.

ونظمت الوقفة في عدة مناطق بينها تنسيقيات تاجوراء، والزاوية، وزليتن، ومسلاتة، وصبراتة، والجميل، والخمس، وبعض النشطاء في حي الأندلس، حسبما ذكرت صحيفة المتوسط.

وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين طالبوا في احتجاجاتهم بتنحي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل.

وأوضح الجيش التركي، أن الغزو التركي لشمالي سوريا قد ينجم عنه هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

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وأضاف الجيش، أن "الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أصبحوا حاليا في يد الأتراك، الذين يسعون لنقلهم إلى مأوى آمن، وربما تكون ليبيا هي وجهتهم، بسبب الفراغ الأمني خاصة في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة".

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينقل آلاف الإرهابيين، وهذا يمثل خطرا على الأمن والسلام في كل المنطقة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكداً على أن هدف العملية "القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا".

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به وسائل الإعلام الرسمية السورية.

