كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3458 شخصًا.

وقال التقرير: "المدنيون قتلوا بسبب الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية".

وكشف التقرير، أن عدم قيام قوات الأمن بفرض حظر التجوال أدى لتزايد أعمال العنف.

وأفاد التلفزيون العراقي نقلا عن تقرير أحداث التظاهرات، بأنه لم تصدر أي أوامر عليا بإطلاق الرصاص.

تظاهرات شعبية

وشهد العراق تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات ساحة التحرير، وقطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي.

وقام مجاميع من المتظاهرين الشبان، بقطع أحد الطرق الرئيسة وسط منطقة الزعفرانية في بغداد.

مواصلة الاحتجاج

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ودعا نشطاء في محافظة الديوانية إلى مظاهرات حاشدة عصر يوم الأربعاء الماضي لمواصلة الاحتجاج.

وتأتي احتجاجات اليوم بعد المظاهرات الدموية، التي شهدها العراق يوم أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.

التحقيقات

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.

احتجاجات على أداء الحكومة

وخرج المظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.

ويقول المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات". كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.