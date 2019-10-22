كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الاميركية التي غادرت سوريا متجهة الى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد.

يبدو أن البيان يتناقض مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي قال إنه بموجب الخطة الحالية، فإن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة الدولة الإسلامية لمنع تجددها في المنطقة.

في حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه إلى الشرق الأوسط، لم يستبعد اسبر فكرة أن القوات الأمريكية ستقوم بمهام مكافحة الإرهاب من العراق إلى سوريا. لكنه قال إن هذه التفاصيل ستعمل مع مرور الوقت.

كانت تعليقاته هي الأولى التي حددت أين ستذهب القوات الأمريكية عند مغادرتهم سوريا على وجه الخصوص، وما يمكن أن تبدو عليه المعركة ضد داعش. وقال إسبير إنه تحدث إلى نظيره العراقي حول خطة نقل ما يقدر بنحو ألف جندي يغادرون سوريا إلى غرب العراق.

إلا أن بيان الجيش العراقي قال إن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا لديها تصريح لدخول المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، ومن ثم يتم نقلهم من هناك.

وقال "هذه القوات ليس لديها أي موافقة على البقاء في العراق." ولم يحدد البيان المهلة الزمنية المحددة لبقاء القوات هناك.

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أمر الرئيس دونالد ترامب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في سوريا بالانسحاب بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أن قواته كانت على وشك غزو سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين.

في هذه الأثناء، واصلت القوات الأمريكية الانسحاب من شمال سوريا بعد غزو تركيا للمنطقة الحدودية. استمر ورود أنباء عن اشتباكات متقطعة بين المقاتلين المدعومين من تركيا والقوات الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر خمسة أيام والذي تم التوصل إليه يوم الخميس بين القادة الأمريكيين والأتراك. ينتهي وقف إطلاق النار ليلة الثلاثاء.

وقال اسبير إن القوات التي تدخل العراق ستقوم بمهمتين.

وأضاف: "أحدهما هو المساعدة في الدفاع عن العراق، والثاني هو القيام بمهمة معاكسة لداعش بينما ننتقل إلى الخطوات التالية.. يمكن أن تتغير الأمور من الآن وحتى متى أكملنا الانسحاب، لكن هذه هي خطة اللعبة الآن."

للولايات المتحدة حاليا أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق، بموجب اتفاق بين البلدين. سحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق في عام 2011 عندما انتهت العمليات القتالية هناك، لكنها عادت بعد أن بدأت داعش في السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014.

ظل عدد القوات الأمريكية في العراق ضئيلًا بسبب الحساسيات السياسية في البلاد، بعد سنوات مما اعتبره بعض العراقيين احتلالًا أمريكيًا خلال الحرب التي بدأت عام 2003.

