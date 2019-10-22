كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية السورية تواصل الانسحاب من منطقة الحدود التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء: "إن انسحاب ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق في سوريا بالقرب من الحدود التركية".

من المقرر أن تنتهي فترة توقف مدتها خمسة أيام بوساطة أمريكية في العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء.

كما أعرب أردوغان، الذي كان يتحدث في مطار أنقرة قبل مغادرته لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع السوري، عن خيبة أمله من تصريحات من إيران تنتقد العملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا "بعزم" بعد انتهاء وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إذا لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها واشنطن.

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وفي حديثه قبل زيارة رسمية إلى روسيا، قال أردوغان أيضًا إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيف يمكن للجنة دستورية سورية من المقرر أن تجتمع في أواخر أكتوبر أن تحقق تقدمًا ملموسًا.

وتقول تركيا إن جميع قوات الميليشيا الكردية من قوات حماية الشعب الكردية يجب أن تترك "منطقة آمنة" تريد إنشاءها على طول جزء من حدودها مع سوريا.

وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب بصفتهم إرهابيين لهم صلات بالمتمردين الأكراد الذين يعملون في جنوب شرق تركيا.

