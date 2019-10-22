كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ليس لديها تصريح بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء: "إن القوات الأمريكية التي عبرت الحدود إلى العراق في إطار انسحاب من سوريا ليس لديها تصريح بالبقاء ولا يمكن أن تكون هناك إلا أثناء العبور.

ويتناقض البيان العراقي مع إعلان البنتاجون بأنه من المتوقع أن ينتقل جميع القوات التي انسحبت من شمال سوريا والتي يبلغ عددها حوالي 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي كبير في وقت لاحق أن الوضع لا يزال سائلًا وأن الخطط قد تتغير.

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وأضاف: "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان حتى يمكن نقلها خارج العراق. وقال الجيش العراقي في بيان "ليس هناك تصريح يمنح هذه القوات للبقاء داخل العراق."

ومن غير الواضح ما إذا كانت القوات الأمريكية ستستخدم العراق كقاعدة لشن غارات برية على سوريا وشن غارات جوية على مقاتلي الدولة الإسلامية.

وستضيف القوات الأمريكية الإضافية إلى أكثر من 5000 جندي أمريكي متمركزين بالفعل في البلاد، وتدريب القوات العراقية والمساعدة في ضمان عدم عودة مقاتلي داعش.

