كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلوفينيا تشيد بوحدة الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا وسط أزمة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية سلوفينيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة الاتحاد الأوروبي حيث وقفت إلى جانب دولة عضو صغيرة، أيرلندا، لكنه فشل في البلقان عندما لم يتمكن من الاتفاق على فتح محادثات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا.

وأضاف ميرو كيرار في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس يوم الثلاثاء أن "هناك بعض الآثار الإيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأننا بطريقة ما دعمنا وحدتنا خلال هذه العملية. لقد أظهرنا أننا قادرون على الوقوف وراء دولة صغيرة، أيرلندا، لحماية مصالحها ".

لكن حذر كيرار من أن قرار الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بعدم فتح مفاوضات العضوية مع مقدونيا الشمالية وألبانيا يرسل إشارة سلبية إلى غرب البلقان المضطرب.

وقال "أعتقد أن هذا التأجيل أو عدم اتخاذ قرار كان بالفعل خطأً تاريخيًا".

أصبحت سلوفينيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بأن قادة الاتحاد الأوروبي "سيقررون في الأيام المقبلة" ما إذا كانوا سيمنحون بريطانيا تمديدًا آخر للموعد النهائي لمغادرة الكتلة، لكنه يقول إن قرارهم يعتمد على التطورات في لندن.

قال تاسك الثلاثاء، إن قرار تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر بعد 31 أكتوبر "سيعتمد إلى حد كبير على ما يقرره البرلمان البريطاني ".

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تواجه بريطانيا أسبوعًا آخر من الجمود السياسي بعد أن حرم المشرعون البريطانيون يوم الاثنين من الفرصة أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء تصويت على مشروع قانون الانفصال الذي تمت الموافقة عليه في بروكسل الأسبوع الماضي.

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن أسفه لجميع الجهد المبذول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلًا من سياسة الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "مضيعة للوقت وهدر للطاقة".

من المتوقع أن يتحدى المشرعون البريطانيون من مختلف الأطياف السياسية مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لدفع مشروع الانفصال في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم بحلول يوم الخميس، مما يحتمل أن يحبط خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

يواجه مشروع القانون صوتين يوم الثلاثاء، حيث يُطلب من المشرعين أولًا الموافقة عليه من حيث المبدأ، يليه تصويت على جدول الحكومة للمناقشة والتعديلات المحتملة.

بينما يتوقع العديد من المحللين الموافقة على مشروع القانون، قد يرفض المشرعون الجدول الزمني لثلاثة أيام بسبب المخاوف من أنه لا يوفر وقتًا كافيًا للتدقيق.

يقول كين كلارك، وهو عضو في البرلمان منذ فترة طويلة بحزب جونسون المحافظ، "ما لم تكن مستعدًا للتفكير في مزيد من النقاش التوسعي، فلن يكون هناك أدنى احتمال للنظر في الصفقة خلال الوقت المتاح".

