كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتعهد بمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمكافحة الهجرة غير الشرعية في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

بدأ ماكرون زيارة تستغرق أربعة أيام للمناطق ما وراء البحار الفرنسية يوم الثلاثاء. في مايوت، التقى بوحدات الشرطة والجيش المسؤولة عن عملية تهدف إلى إعادة 25 الف مهاجر إلى بلدانهم هذا العام.

جزيرة مايوت هي الجزء الوحيد من أرخبيل جزر القمر الذي صوت على البقاء جزءًا من فرنسا في استفتاء عام 1974، ويشهد وصول العديد من المهاجرين من الجزر المجاورة.

Advertisements

كما سيعالج ماكرون قضايا التنمية الاقتصادية في الجزيرة المنكوبة بالفقر.

أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة طارئة العام الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشوارع ضد تزايد العنف والهجرة غير الشرعية وارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية.

كما سيزور ماكرون جزيرة ريونيون.

