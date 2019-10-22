حاصلة على الأوسكار ومن بين أغنى النجوم.. جينيفر لورانس تحتفل بزواجها

ارتبطت الممثلة الأمريكية الشهيرة “جينيفر لورانس”، برجل الأعمال “كوك ماروني”، رسميا، نهاية الأسبوع الماضي، وأقاما حفل زفافهما في قصر بيلكور أوف نيوبورت في مدينة نيوبورت في ولاية رود آيلاند، بعيدا عن الأضواء.

الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والأعلى دخلا في العالم لسنتي 2015 و2016، اختارت الاحتفال بزفافها في قصر، شيد في القرن التاسع عشر، وبه غرفة مساحتها ألفي قدم وأثاث فاخر.

وسربت تقارير إعلامية، نقلا عن الوسيط لكراء القصر، أن حفل زفاف النجمة العالمية من زوجها التاجر في القطع الفنية، حضره 150 ضيفا، بينهم مشاهير كـ”أديل”، و”كريس جينر”، وإيمي شومر.

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وعلى الرغم من سرية حفل الزفاف، إلا أن صورة تسربت منه، وانتشرت على مواقع التواصل، ظهرت فيها “جينيفر لورانس” وزوجها.

وتعتبر “جينيفير لورانس” من أبرز النجمات في السينما في العقد الأخير، إذ صنفت من بين 100 شخصية مؤثرة حول العالم عام 2013، ومن بين أقوى المشاهير في تصنيف مجلة “فوربس” عامي 2014 و2016.