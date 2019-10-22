معاناة العمال المغاربة في بلدان الخليج.. نزهة الوافي: سيستفيدون من أحكام واتفاقيات خاصة

ارتفعت، في الآونة الأخيرة، أصوات عمال مغاربة يعانون في بلدان الخليج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل أخبارهم تنتشر بشكل سريع، ليتفاعل معها الرأي العام الوطني.

وردا على معاناة العمال المغاربة في بلدان الخليج؛ أفادت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس الاثنين، في مجلس النواب، أن المغاربة المقيمين في هذه الدول، سيستفيدون من أحكام، واتفاقيات خاصة، فيما يتعلق بالاستشارات القانونية.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة ستعمل على توسيع، وتعديل، وتنويع العرض فيما يتعلق بالاستشارة القانونية في هذه البلدان.

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وأوضحت نزهة الوافي أن هناك محورا خاصا بالبرنامج الحكومي عام 2016 و2020، يهم المغاربة القاطنين في الخارج، من بينهم بلدان الخليج، ويهم كذلك الدفاع عن مصالح هذه الفئة.

وفي هذا الإطار، اشتغلت الوزارة على مخطط عملي بشراكة مع متدخلين، على مستوى وطني، باحترام القانون الوطني، والدولي.

يذكر أن عمالا، وعاملات مغاربة في بلدان الخليج، ارتفعت أصواتهم، أخيرا، للتعبير عن معاناتهم، وسوء معاملتهم داخل هذه البلدان.