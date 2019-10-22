كأس العرش_الاتحاد يتسلح بعقدته للحسنية في البطولة.. والفريق السوسي يتطلع لتكرار سيناريو كأس2010

يحتضن اليوم الثلاثاء، ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، قمة ربع نهائي كأس العرش، والتي ستجمع بين الاتحاد المحلي وضيفه حسنية أكادير.

ويتسلح فارس البوغاز بتفوقه على الحسنية في مباريات البطولة الاحترافية، حيث عجز الفريق السوسي عن تحقيق الفوز على الاتحاد لمدة 13 سنة.

ويعود آخر فوز لحسنية أكادير على اتحاد طنجة في البطولة إلى أكتوبر من العام 2006، بهدفين مقابل هدف وحد، برسم مباريات الأسبوع الثالث من بطولة موسم 2007/2006، وهو الموسم الذي كان شاهدا على سقوط الفريق الطنجي إلى القسم الثاني، قبل أن يعود للأول موسم 2016/2015.

وتقابل الفريقان بعدها في تسع مواجهات على صعيد البطولة، حسم الاتحاد خمس منها لصالحه، بينما انتهت أربع مباريات بلا غالب ولا مغلوب.

في المقابل يتسلح حسنية أكادير بآخر مباراة جمعت بين الطرفين في مسابقة كأس العرش، موسم 2010/2009، والتي انتهت بفوز غزالة سوس، بهدف نظيف وقعه ياسين البيساطي، في اللقاء الذي احتضنته أرضية ملعب مرشان بطنجة، والمندرج ضمن دور سدس عشر نهائي المسابقة.