أصالة تخرج عن صمتها بعد أنباء طلاقها: أرجو مراعاة مشاعري

خرجت الفنانة السورية، أصالة نصري، أخيرا، عن صمتها لتنفي الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها المخرج، طارق العريان، بسبب فنانة سورية.

وأكدت أصالة في منشور شاركته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أن ما وقع بينها وزوجها ليس إلا خلافا عاديا، نافية أخبار طلاقها، ومناشدة الجميع بعدم مراعاة شعورها .

وقالت أصالة في تدوينتها: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا”.

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وأوضحت أصالة في التدوينة نفسها: “مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح، وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي، وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري.”

وراج، في الأيام الماضية، خبر طلاق أصالة بشكل واسع عبر تقارير إعلامية، أشاعت أن سبب الطلاق هو علاقة طارق العريان بممثلة سورية.

وارتبطت أصالة والعريان، منذ 13 سنة، وأنجبا طفلين توأم، هما علي، وآدم.