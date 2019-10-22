شموع وحلوى.. سكان الفنيدق يحتفلون بعيد ميلاد حفرة أكملت عامها الأول – فيديو

احتفل سكان حي سبيلة في مدينة الفنيدق، أمس الأحد، بعيد ميلاد حفرة أكملت عامها الأول، وبادروا إلى إصلاحها، احتجاجا على عدم تفاعل المجلس الجماعي مع شكاياتهم المتكررة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق تجمع عدد من سكان الحي يحملون في أيديهم شموع، وحلوى عيد ميلاد، مرددين “سنة حلوة أيتها الحفرة”، قبل أن يطفئوا الشموع، ويشرعوا في إصلاحها.

وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من طرف نشطاء “فايسبوك”، الذين اعتبروا أن احتفال السكان بـ”حفرة” شكل احتجاجي جديد، بدأ يظهر في عدد من المدن المغربية للتعبير عن معاناة السكان مع بعض الطرقات، والمسالك المتهالكة.