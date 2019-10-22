يافا: بحث عن شاب غرق في مياه البحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت طواقم إنقاذ وعدد من المتطوعين أعمال بحث واسعة النطاق عن غريق فقدت آثاره في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة يافا الشمالية ظهر اليوم، الثلاثاء.
وعملت طواقم الإنقاذ بالبحث والتفتيش عن الغريق على طول ساحل البحر بالقرب من مسجد حسن بك.
وقال شهود عيان إن أعمال بحث واسعة جداد نفذت بمشاركة أفراد من الشرطة البحرية، وتواجدت طواقم طبية بالقرب من الشاطئ لتقديم المساعدة الطبية في حال تم العثور على الشاب.
يذكر أن معظم حالات الغرق التي وقعت خلال العام الماضي 2018 كانت في شواطئ البلاد التي لم يتواجد بها منقذ مؤهل أو شواطئ منعت السباحة في مياهها أو حوادث غرق وقعت بعد انتهاء الوقت المحدد للسباحة في ذلك اليوم.
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